Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон "поучаствовал" в учениях украинских военных.

Он поделился видео, как вместе с военными Северном Йоркшире бросал гранату и разбирался с противотанковой ракетной установкой.

"На этой неделе я посетил украинские войска, обучаемые ВС Великобритании в Северном Йоркшире. Великобритания обязуется сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию", - написал он под видео.

На кадрах можно увидеть Джонсона в камуфляжной экипировке и тактических наушниках. Также он в ролике говорит: "Слава Украине!" Ему отвечают солдаты "Героям слава!"

Джонсон рассказал об "огромной приверженности" Британии обучению ВСУ и сказал, что Британия хочет обучить около 10 000 военных в течение следующих четырех месяцев".

Напомним, что Борис Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый.

Мы рассказывали, что в Украине и Британии говорят об отставке Джонсона.