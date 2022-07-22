В Великобритании обучать украинских военнослужащих будут не только местные специалисты, но и "международные партнеры". То есть военные инструкторы из других стран.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, комментируя результаты сегодняшнего телефонного разговора премьера Бориса Джонсона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подчеркивалось, что Великобритания целенаправленно работает над расширением обучения "тысяч" украинских военнослужащих.





Ранее мы писали, что в Германии украинских военных начали обучать управлению самоходными зенитными установками Gepard.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.