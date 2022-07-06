Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что около миллиона украинцев или воюют, или обучаются этому.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Около миллиона украинцев получают боевой и военный опыт. "План Путина" идет по графику? Украинское качество обязательно перевесит рашистское количество", - написал он.

Отметим, что группировка вторжения РФ считается численно меньше противостоящих ей сил ВСУ. Данилов также заявил, что за 4 месяца войны вместо заявленной Россией "демилитаризации Украины" произошла "максимальная милитаризация страны".

Ранее сообщалось, что в Британию на обучение прибыли украинские военные.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

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