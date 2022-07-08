Подготовка украинских военнослужащих американскими инструкторами сейчас ведется только за пределами Украины.

Об этом заявил начальник штаба армии (сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл во время телефонного брифинга для журналистов.

"В настоящий момент подготовка, которую мы осуществляем вместе с союзниками и партнерами, проводится вне территории Украины", - сказал он, отвечая вопрос о том, проводится ли сейчас какая-либо подготовка с участием американских инструкторов в Украине и присутствуют ли там военнослужащие США.

Ранее "Страна" писала, что украинские военные за пределами Украины проходят обучение по работе с переданными Киеву американскими ракетными установками HIMARS.

Война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 133-го дня войны. На Донбассе фронт приближался к Бахмуту, который находился под мощными обстрелами. А британская разведка сообщила, что следующим ключевым сражением в борьбе за Донбасс может стать битва за Славянск. В Харькове продолжались обстрелы, ракетным ударом там было уничтожено здание педагогического университета. Главком ВСУ Залужный сообщил, что приказ о запрете мужчинам покидать свои регионы без разрешения военкомата отменен и отправлен на доработку.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.