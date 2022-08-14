В Затоке (курорт под Одессой) на мине подорвались два человека. По информации Белгород-Днестровского горсовета, это произошло на базе отдыха "Рута".

По данным "Суспильного", на мине подорвались два строителя.

Оперативное командование "Юг" также сообщает, что в Одесской области два человека погибли, подорвавшись на морской мине. Еще один человек ранен.

Речь, судя по всему, идет об инциденте в Затоке, о котором уже была информация.

Командование добавляет, что мужчины отдыхали на побережье, игнорируя предупредительные знаки. Во время заплыва раздался взрыв.

Ранее мы также писали, что в Коблево Николаевской области два человека подорвались на мине, купаясь в море в запрещенном месте.

Помимо этого "Страна" сообщала, как в Одессе мужчина подорвался в море на неизвестном взрывном устройстве. Взрывом ему оторвало голову.

Напомним, война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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