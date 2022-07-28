Судно "Шляховик", принадлежащее Госгидрографии Украины, подорвалось на мине в устье Быстрое, которое соединяет Дунай с Черным морем.

Об этом сообщает Ukrainian Shipping Magazine.

По информации USM, судно получило повреждения, степень которых предстоит выяснить спасателям. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Сейчас "Шляховик" стоит на волноломе на входе в Быстрое со стороны Черного моря, участники спасательной операции уже направляются на место происшествия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.