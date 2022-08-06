16-летний подросток пострадал из-за неосторожного обращения с неразорвавшимся снарядом в Чугуевской территориальной громаде Харьковской области.

Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация в своем Телеграм-канале.

"Парень нашел снаряд и взял его в руки. Как следствие – боеприпас сдетонировал, что привело к открытым ранам конечностей. Молодого человека госпитализировали в медучреждение", - сообщает ОВА.

В обладминистрации призвали жителей не прикасаться к подозрительным предметам, особенно в местах недавних обстрелов, а в случае такой находки – звонить в ГСЧС или в полицию.

Ранее мы писали, как между двумя сёлами в Сумской области авто с двумя гражданскими подорвалось на мине. Один человек погиб, второй госпитализирован с тяжелыми травмами и ожогами.

Также "Страна" сообщала, что в Коблево Николаевской области два человека подорвались на мине, купаясь в море в запрещенном месте.

Война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.