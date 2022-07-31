В Одесской области временно ограничили проход судов через устье Быстрое из-за подрыва катера на взрывном устройстве. Устье Быстрое является судовым ходом из Дуная в Черное море.

Об этом сообщает Ассоциация морских портов Украины.

Лоцманский катер столкнулся со взрывным устройством, выполняя рейс вне маршрута. По словам членов экипажа катера, это была не морская мина, а другое взрывное устройство.

В результате взрыва образовалась пробоина в кормовой части ниже ватерлинии, катер вынесло за пределы морского канала устья Быстрого со стороны Черного моря, где он и остановился. Обошлось без пострадавших.

"В связи со стремительным поступлением воды в поврежденный лоцманский катер экипаж эвакуирован малым катером Морской охраны Государственной пограничной службы Украины", - заявили в АМКУ.

Ранее сообщалось, что под Мариуполем подорвался российский десантный катер.

Тем временем, в Украине уже 158-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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