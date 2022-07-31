Оперативное командование "Юг" предупреждает украинцев о максимально высокой угрозе ракетных обстрелов со стороны Черного моря.

Об этом командование пишет в Facebook.

"Учитывая тяготение врага к сакральности и выдающимся датам, угроза ракетной атаки с моря максимально высока, но это не исключает и применения авиации и наземных ракетных комплексов. Поэтому действия по сигналам воздушной тревоги должны быть оперативными и четкими, в районах доступности поражения другими видами вооружения также требуется максимальная бдительность и осторожность", - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, в Черном море маневрируют 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота - от крымского мыса Тарханкут до Новороссийска. Среди них есть шесть носителей крылатых ракет "Калибр" с 44 ракетами, а также четыре больших десантных корабля.

Помимо угрозы ударов с моря, украинские военные не исключают также применения противником авиации и наземных ракетных комплексов.

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