На вооружении российского военного флота в ближайшие месяцы появятся гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, о чем пишут российские СМИ.

Первым комплекс "Циркон" будет поставлен на корабль Северного флота "Адмирал Горшков". Однако Путин сказал, что корабль будет выполнять задачи "в тех районах, где это необходимо".

"Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели на дальности до 500 километров. Запуск ракет предусмотрен с кораблей и подлодок, приспособленных под ракетные комплексы "Калибр".

"То есть не исключено, что "Цирконы" вскоре появятся и у Черноморского флота РФ, что создаст угрозу нанесения ударов этим типом ракет и по Украине", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, в октябре 2020 года в России показали пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она была выпущена в цель, находящуюся в Баренцевом море. Ракета пролетела 450 км на скорости 8 Махов (9 800,35 км в час).

Мы также сообщали, что в марте Россия впервые запустила гиперзвуковые ракеты по Украине.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 158-й день. "Страна" следит за происходящим 31 июля в обновляемом материале.

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