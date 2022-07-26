В ходе массированного ракетного удара по югу Украины утром 26 июля, который также затронул Одесскую область, россияне атаковали портовую инфраструктуру Николаева.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Удар наносился с направления Черного моря, в том числе с применением авиации.

В Николаевском районе удар также был нанесен из ЗРК С-300 с территории временно оккупированной Херсонской области.

Губернатор Николаевской области Виталий Ким уточнил, что в Николаеве в результате обстрела поражены объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие.

"Утром, 26 июля, по Николаеву был нанесен массированный ракетный удар. По предварительной информации в результате попадания боеприпасов и их обломков поражен объект критической инфраструктуры и автотранспортное предприятие. Предварительно без жертв", - сообщил Ким.

Также в окрестностях города есть прилеты ракет воздушного базирования.

Виталий Ким опубликовал видео утреннего удара по Николаеву.

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