Рано утром во вторник, 26 июля, в Николаеве прогремели мощные взрывы. В городе в этот момент была объявлена воздушная тревога. Российскому обстрелу этой ночью также подвергся Харьков. Попадание зафиксировано у объекта, который не имеет отношения к военной инфраструктуре.

О серии мощных взрывов в Николаеве сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы звучат в Николаеве! Прошу всех оставаться в укрытиях", - написал Сенкевич в Telegram-канале.

Об обстреле Харькова сообщил мэр Игорь Терехов. По его словам, прилетело в одну из частей Харькова ближе к центру.

"Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения. Про жертв пока информации нет. Надеюсь, что пострадавших или погибших не будет", - сообщил Терехов.

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