Кампания по мобилизации в Украине "вызывает обвинения в том, что она носит скрытный и произвольный характер".

Об этом пишет издание The New York Times в репортаже из Харькова.

"Эта кампания включает в себя хождение по улицам веером в поисках потенциальных солдат и выдачу повесток с приказом явиться в военкоматы.

Но усилия, особенно уличная вербовка, вызывают обвинения в том, что они носят скрытный и произвольный характер, что они нарушают собственные правила правительства и что иногда они призывают нежелающих, отвергая желающих. Это также привело к игре в кошки-мышки между вербовщиками и мужчинами, пытающимися их избежать", – сообщает издание.

Оно рассказывает о петиции к президенту, подписанной более чем 25 тысячами украинцев, с просьбой запретить выдачу повесток на КПП, заправках и других общественных местах.

"29-летний Денис сказал, что недавно ему вручили повестку, которую он не хотел, возле харьковского супермаркета. Но в военкомате "я солгал и сказал, что у меня нет военной подготовки", - рассказал он", – пишет The New York Times.

"Правительственные чиновники говорят, что до сих пор были призваны только те, кто имеет военный опыт или особые навыки, но и другие, вероятно, будут призваны, поскольку война продолжается.

Критики говорят, что призыв на военную службу не был таким избирательным, как его изображают официальные лица, и что, поскольку за набор, регистрацию и призыв в армию отвечают военные, процесс окутан тайной, а стандарты, применяемые к каждому этапу, непрозрачны", – сообщает издание.

Ранее мы писали, что в июне в Украине зафиксировали лишь четыре производства за уклонение от мобилизации, тогда как в первые месяцы войны, в среднем, открывалось по 198 производств.

Также "Страна" сообщала, что Верховная Рада проголосовала за отсрочку от призыва для педагогов и ученых.