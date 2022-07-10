В Обухове (Киевская область) Национальная полиция и военная комендатура провела рейды по развлекательным заведениям с выдачей повесток посетителям и с последующей мобилизации их в ВСУ.

Как заявляет военная комендатура Обуховского района, таким образом выявлялись те, кто так и не стал на учет в своих военкоматах.

Во время последнего рейда в Обухове было вручено 5 повесток таким лицам. Поскольку все они имеют опыт службы в ВСУ, после прохождения медкомиссии сразу пополнят ряды мобилизованных.

Обещают, что такие же рейды будут проводиться и в Мироновке.

Ранее мы писали, как в Киеве на озере Вырлица парень вплавь спасался от полицейских, которые приехали вручать ему повестку.

Помимо этого, 7 июля полицейские и военные нагрянули на водопад Шипот в Закарпатской области, чтобы вручить повестки. Отдыхающие от них убегали в чем мать родила.

Тем временем война в Украине продолжается уже 137-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 136-го дня войны. Противник пытается продвинуться в районе Григоровки - это со стороны Белогоровки Луганской области. Бои там продолжаются. Также противник сделал новую попытку взять Вернекаменское, но она провалилась. Американский Институт изучения войны прогнозирует более интенсивные боевые действия после окончания "оперативной паузы", британская военная разведка сообщает, что Россия перебрасывает резервы "со всей страны" и собирает их вблизи Украины для будущих наступательных операций.

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