Бизнес на мужчинах, которые хотят уехать от мобилизации, разросся до невиданных масштабов. Об этом говорится в отчете МВД о ликвидации 45 каналов незаконного вывоза мужчин призывного возраста из Украины и задержании 64 участников группировок.

Информацию о выезде размещали в закрытых телеграм-каналах, вывоз осуществляли пешком, на авто, на лодке, или вплавь в водолазном костюме, также делали фиктивные справки для выезда.

За услуги брали 1000-20 000 долларов, успели "заработать" 200 тысяч долларов.

Ранее "Страна" писала, что в Одесской области переправляли уклонистов за границу за $6000.

Также на границе начали вычислять украинское гражданство у мужчин с иностранными паспортами, им отказывают в выезде.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.