Сегодня, 18 июля, Верховная Рада приняла за основу законопроект №7352 об отсрочке от призыва на военную службу во время мобилизации для научных, научно-педагогических и педагогических работников независимо от наличия у них ученого звания или ученой степени.

"За" проголосовали 318 нардепов.

Также Рада запретила призыв на военную службу родственников погибших и пропавших без вести на войне против РФ. Решение принято в первом чтении, за основу проголосовало 298 депутатов.

Ранее в ВСУ подтвердили массовую раздачу повесток на улице, но говорят, что в основном это просто "уточнение данных". А министр обороны Алексей Резников назвал "полной глупостью" вручение повесток в армию в виде наказания.

Тем временем война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.