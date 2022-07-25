В июне в Украине зафиксировали лишь четыре производства за уклонение от мобилизации, тогда как в первые месяцы войны, в среднем, открывалось по 198 производств.

Об этом свидетельствуют данные "Опендатамедиа" в Телеграм-канале.

Всего за первое полугодие зарегистрировали 500 производств в отношении "уклонистов". Хотя цифра выглядит внушительной, она почти в 4 раза меньше аналогичного показателя 2015 года (1908 производств). В отношении военных, которые оставили место службы без разрешения, за первое полугодие 2022 года зарегистрировали 2630 производств (1330 - ст.407 УК - "Самовольное покидание места службы", и 1300 - ст.408 "дезертирство").

В 2015-м по этим статьям вынесли 2700 подозрений. Но по сравнению с 2015-м число подозрений по дезертирству выросло в три с половиной раза.

Число производств за уклонение путем членовредительства за первое полугодие 2022 года- 109. Это в два раза больше, чем за первое полугодие 2015 года (57 производств).

Напомним, в Украине военное положение и мобилизация действует до 23 августа.

В отдельном материале мы также разбирались, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".