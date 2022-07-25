Украинские военные взяли под огневой контроль несколько транспортных артерий на территории Херсонской области.

Об этом заявила спикер оперативного командования “Юг” Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Сейчас ВСУ контролируют те транспортные пути, которые для россиян очень важны. В связи с этим они не могут свободно передвигаться, маневрировать, создавать новые ударные группы", - сказала спикер.

Ранее мы писали, что на захваченном юге Украины сообщают о переброске войск РФ в сторону Херсона.

Также "Страна" рассказывала, что советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что украинские войска освободят Херсонскую область к сентябрю.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.