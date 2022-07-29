Советник главы Офиса президента Алексей Арестович присоединился к мнению, что Россия готовится идти в наступление на юге Украины.

В эфире у Фейгина он повторил свой тезис о том, что кадровые российские военные уходят из Донбасса, оставляя там силы "ДНР" и "ЛНР" штурмовать укрепления к западу от Донецка.

При этом, по словам советника Ермака, часть войск РФ плюс представители ЧВК воюют близ Бахмута и Северска.

Остальные освободившиеся резервы уходят в Херсонскую область с "намеком забега на Николаев".

То есть, делает вывод Арестович, россияне планируют атаку на юге Украины. По его словам, просто оборону российское командование считает невыгодной.

Напомним, о том, что РФ может пойти в новое наступление в Херсонской области (а не Украина начнет контрнаступление), все чаще говорят в Украине на уровне военных экспертов.

Ранее мы писали, что по словам мэра Мелитополя, Россия массово перебрасывает войска с Донбасса на Херсон.

Война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.