Контрнаступление ВСУ на юге может быть сложной операцией из-за того, что россияне имели возможность подготовить оборонительные позиции, а украинские штурмовые силы ограничены. Кроме того, освобождение южных регионов Украины от оккупантов может произойти не в этом, а уже в следующем году.

Об этом говорится в репортаже CNN из Николаевской области.

Американские журналисты поговорили с украинскими военными о предполагаемом наступлении ВСУ. Один из солдат, который занимается воздушной разведкой, заявил, что не уверен в освобождении Херсона и других южных территорий до конца года. Причем, по его мнению, это может быть и следующий год.

Агентство пишет, что юг Украины - "большая площадь открытых холмистых сельскохозяйственных угодий, где любые наступающие силы будут незащищены, и у русских было несколько месяцев, чтобы построить оборонительные позиции в три эшелона по всему региону".

По данным CNN, "у украинцев ограниченные штурмовые силы - на протяжении большей части этого конфликта они играли в обороне, и это привело к ослаблению некоторых из их лучших подразделений".

Журналисты пишут, что оружие, предоставленное западными союзниками, не предназначено для наземных наступлений, а украинцам не хватает воздушного прикрытия наступающих сил.

"Украинские силы также несут большие потери на юге, хотя военные редко сообщают подробности", - сообщает CNN.

Также появляется все больше признаков того, что россияне усиливают свое военное присутствие в Херсоне, "решив удержать его как жизненно важную часть сухопутного моста в Крым и как главный источник воды на полуострове". За последние две недели на запад от Мариуполя через Мелитополь к Херсону шли большие конвои.

Другие участники военных действий более оптимистичны. Воюющий на юге капитан ВСУ Владимир Омелян, который ранее был министром инфраструктуры, рассказал CNN, что точечные удары в тыл врага являются частью стратегии Украины.

"Мы считаем, что русские сдадутся гораздо быстрее, особенно в Херсонской области, когда мы уже поразили три основных моста, два автомобильных и один железнодорожный", - говорит Омелян.

Напомним, вчера Арестович заявил, что операция по освобождению Херсона уже началась.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили еще четыре склада боеприпасов россиян в Херсонской области.