Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что "операция по освобождению Херсона, можно сказать, уже началась".

Об этом он сказал в эфире программы "Фейгин live".

По словам Арестовича, ВСУ намерены оставить противника без складов боеприпасов на западном берегу Днепра, а также без связи и командования, а потом - зачистить остатки сил.

В связи с этим он заявил, что у военных РФ есть три пути: "Отступать (если будет возможность), сдаваться в плен или быть уничтоженными".

Напомним, ранее ВСУ нанесли очередные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Британская разведка допустила, что сейчас он непригоден.

Кроме того, Арестович три дня назад заявил, что ВСУ начали набирать обороты на Херсонском направлении, сегодня разведка это подтвердила.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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