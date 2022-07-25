Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооружённые Силы Украины (ВСУ) пойдут в наступление ближе к осени.

Об этом он сказал в эфире "Радио Чикаго".

"Главным условием для контрнаступления является прекращение способности противника наступать... Российская армия вышла на плато недели три назад и это плато начало медленно крениться, а мы, наоборот, начали набирать обороты. Вот когда эти два графика сойдутся, мы перейдем в наступление", - сообщил советник главы Офиса президента.

По его словам "плато" (то есть, остановка российского наступления) наступило на участке от Изюма до Бахмута, где сосредоточено 60% сил вторжения.

Ранее Сергей Хлань заявил, что украинские войска деоккупируют Херсонскую область уже к сентябрю.

Вместе с тем, сообщали, что, по мнению экс-замначальника Генштаба, Украина еще не получила необходимого для контрнаступления объема западного оружия.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

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