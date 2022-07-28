Утром в четверг, 28 июля Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что южнее Бахмута противник вел штурмовые действия по направлениям Клиново – Бахмут и Мироновский – Семигорье. Оба штурма были отбиты.

Сводка опубликована в Facebook.

По данным Генштаба ВСУ, частичный успех россияне имеют при штурме села Вершина, где они закрепляются на юго-восточной окраине.

Провалом для россиян закончилась попытка атаковать Соледар с востока - со стороны Владимировки и Стряповки.

Генштаб не подтверждает наступления россиян со стороны Донецка, о чем вчера говорил советник главы Офиса президента Алексей Арестович и писали российские телеграм-каналы. Но фиксируются авиаудары по Авдеевке.

На юге россияне пытались снова атаковать Белогорку в Херсонской области (на левом берегу Ингульца), но были отброшены, сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.