Генштаб ВСУ заявляет, что с 24 февраля в Украине погибло уже более 40 000 российских военных. Сами россияне своих потерь уже давно не называют. Также как и Украина.

В Минобороны Украины заявляли, что число потерь ВСУ является государственной тайной.

По данным ООН, в Украине из-за войны погибли более 5,2 тыс. гражданских, с каждым месяцем мирных гибнет все меньше.

Также за время войны, по данным Генштаба ВСУ, ликвидировано 1738 российских танков, 3971 боевая бронированная машина, 883 артиллерийские системы РФ, 117 вражеских ППО, 222 самолета, 726 БПЛА, 174 крылатые ракеты и 15 катеров и кораблей РФ.

Также "Страна" писала, что в Украине за время военного положения уволили 8,5 тыс. госслужащих, еще почти 7 тысяч - в отпуске без зарплаты.

По данным западных аналитиков, из-за войны финансовые ресурсы Украины могут закончиться уже осенью.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.