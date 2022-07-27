Подтверждается информация о гибели 12 сахалинских омоновцев под Лисичанском, о чем 23 июля сообщало управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил вчера в своем телеграм-канале, что "в ходе "специальной военной операции" на территории Украины погибли 12 наших земляков".

Судя по данным украинской стороны, кто-то сдал дислокацию россиян под Лисичанском, и туда нанесли ракетный удар.

СтратКом ВСУ опубликовал и видео с места обстрела.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.