Утром в среду, 27 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что в Харьковской области враг активно наводит понтонные переправы для улучшения своей логистики.

Сводка опубликована в Facebook.

По данным Генштаба, под Северском произошел очередной штурм в районе Верхнекаменского, но он был отбит и противник отошел.

Под Бахмутом россияне вели стрелковые бои в районе Соледара. Южнее они атаковали Семигорье и Кодему, там сейчас идут бои.

В Херсонской области противник атаковал в районе села Белогорка на восточном левом берегу Ингульца, но был отброшен.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.