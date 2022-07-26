Утром во вторник, 26 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что к северу от Славянска был штурм противника в районе национального парка "Святые горы", ВСУ его отбили.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, к юго-востоку от Северска отбит штурм села Спорное, на трассе Бахмут-Лисичанск россияне пытались захватить Берестовое. К востоку от Бахмута идут бои за Покровское.

К югу от Бахмута россияне предприняли неудачную попытку штурма Семигорья. Что же до Углегорской ТЭС, где у россиян вчера был "частичный успех", то в утренней сводке говорится только об авиаударе по территории станции.

Также Генштаб сообщает, что с территории Беларуси беспилотники вели разведку на территории Волынской области (в телеграм-каналах ранее были сообщения, что там сработала система ПВО).

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия для удержания занятых рубежей и недопущения продвижения наших войск.

На Южнобугском направлении враг продолжает обороняться, сосредотачивает усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершал обстрелы из артиллерии и танков по линии столкновения. Также нанес авиаудары возле Большого Артакового, Калуги и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

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