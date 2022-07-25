Утром в понедельник, 25 июля, Генштаб ВСУ опубликовал новую сводку с фронта. Сообщается, что идут попытки россиян захватить Ивано-Дарьевку юго-восточнее Северска. Ее атакуют с двух сторон - от Верхнекаменки и Берестового (то есть с востока и юга).

Сводка опубликована в Facebook.

По информации Генштаба, ВСУ отбили штурмы россиян, однако противник наступает под Берестовым в районе Спорного, идут бои.

Также, по информации Генштаба, южнее Бахмута с разных сторон идет наступление на Луганское - поселок, в котором расположена Углегорская ТЭС. Туда наступают со стороны собственно Бахмута (от Вершины) и с востока, от поселка Мироновский.

На Слобожанском направлении враг продолжает вести боевые действия с целью удержания занятых рубежей и недопущения продвижения сил обороны в сторону государственной границы.

На Южнобугском направлении отмечены артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Потемкино, Краснополье, Квитневое, Киселевка, Партизанское, Первомайское, Луч, Посад-Покровское, Благодатное, Шевченково, Прибужское, Степная Долина, Новая Заря. Враг осуществляет интенсивное ведение воздушной разведки БПЛА. Также росссияне нанесли авиационный удар неподалеку от Белогорки.

По имеющейся у Генштаба информации, вне пунктов базирования находятся два российских носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.