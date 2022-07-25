Украинские военные успешно сдерживают атаки противника. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 25 июля, в которой говорится, что российские войска понесли потери под Харьковом и получили отпор на северо-востоке Донецкой области.

Об этом командование пишет в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

  1. В Харьковской области ВСУ вели боевые действия в направлении Цуповка – Дементьевка и нанесли россиянам значительные потери.
  2. На северо-востоке Донецкой области войска РФ пытались продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки, но получили отпор.
  3. Восточнее Бахмута российские войска пытались наступать на Покровское со стороны Клинового и Владимировки, но неудачно.
  4. На том же направлении в районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения войск РФ имеют частичный успех.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 25 июля 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 25 июля 2022 года

Ранее мы писали, что Украина еще не получила необходимого для контрнаступления объема западного оружия.

Также "Страна" сообщала, что Россия выводит гаубицы "Пион" из арсенала в Омске. Их могут перебросить в Украину.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться