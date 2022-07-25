В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта боевых действий по состоянию на 18:00 25 июля, в которой говорится, что российские войска понесли потери под Харьковом и получили отпор на северо-востоке Донецкой области.

Об этом командование пишет в Facebook.

Главное из заявлений Генштаба:

В Харьковской области ВСУ вели боевые действия в направлении Цуповка – Дементьевка и нанесли россиянам значительные потери. На северо-востоке Донецкой области войска РФ пытались продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки, но получили отпор. Восточнее Бахмута российские войска пытались наступать на Покровское со стороны Клинового и Владимировки, но неудачно. На том же направлении в районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения войск РФ имеют частичный успех.

Ранее мы писали, что Украина еще не получила необходимого для контрнаступления объема западного оружия.

Также "Страна" сообщала, что Россия выводит гаубицы "Пион" из арсенала в Омске. Их могут перебросить в Украину.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.