Словакия собирается передать Украине свои 11 самолетов МиГ-29 до конца августа.

Об этом заявил министр обороны страны Ярослав Надь во время визита британского коллеги Бена Уоллеса.

Словацкий министра сказал, что самолеты будут сняты с вооружения к концу лета. А чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии. Однако стране понадобится разработать с союзниками план по восполнению своих технических возможностей.

Как писала "Страна", в начале июля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава может передать Украине имеющиеся в распоряжении истребители МиГ-29. Самолеты могут быть переданы Украине при условии, что самолеты Чехии помогут защитить воздушное пространство Словакии, сказал Хегер. По его словам, в подобной помощи его страна будет нуждаться примерно год.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.