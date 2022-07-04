Появилось видео перевозки двух вертолетов Ми-17 на автомобильных тралах по Словакии в сторону границы с Украиной.

Их опубликовал местный телеканал Noviny Plus.

Ми-17 – вертолеты советской разработки. Издание сообщает, что Словакия передает Украине до 10 вертолетов.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 и танки.

Также Словакия отдала приоритет поставок заказанных гаубиц Украине, а не своей армии. Словацкая правительственная компания заключила договор на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2. Министр обороны Ярослав Надь назвал это большим успехом для словацкой оборонной промышленности.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.