Появилось видео, как в Украину из Словакии доставляют вертолеты Ми-17
Появилось видео перевозки двух вертолетов Ми-17 на автомобильных тралах по Словакии в сторону границы с Украиной.
Их опубликовал местный телеканал Noviny Plus.
Ми-17 – вертолеты советской разработки. Издание сообщает, что Словакия передает Украине до 10 вертолетов.
Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна может передать Украине истребители МиГ-29 и танки.
Также Словакия отдала приоритет поставок заказанных гаубиц Украине, а не своей армии. Словацкая правительственная компания заключила договор на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2. Министр обороны Ярослав Надь назвал это большим успехом для словацкой оборонной промышленности.
Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.
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