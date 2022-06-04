Словакия отдала приоритет дальнейших поставок уже заказанных восьми гаубиц Zuzana 2 Вооруженным силам Украины, а не собственной армии.

Об этом заявила представитель Минобороны Словакии Мартина Коваль-Какащикова, передает Aktuality.

"Невозможно определить время, когда 8 гаубиц Zuzana 2 будут доставлены в Вооруженные силы Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим им приоритет", - сказала она.

Напомним, что на этой неделе словацкая правительственная компания заключила договор на коммерческую продажу Украине восьми гаубиц Zuzana 2. Министр обороны Ярослав Надь назвал это большим успехом для словацкой оборонной промышленности.

Перед этим президент Словакии выступила в Верховной Раде и сравнила Путина с Гитлером.

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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