Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос о том, как он расценивает намерение Испании послать Украине танки Leopard-2 немецкого производства.

Вопрос прозвучал в эфире популярного политического шоу Maybrit Illner на немецком телеканале ZDF.

Ответ Столтенберга был таков: "Это хорошая идея – предоставить в распоряжение Украины тяжелое оружие. НАТО будет также помогать в переходе от старого вооружения советского времени к современному оружию НАТО".

Ни слова конкретно о танках, как видим, не прозвучало.

Ранее Испания заявляла о готовности предоставить Украине танки "Леопард-2", но для этого требовалось одобрение Германии, которая его не спешила дать.

Ранее издание Spiegel сообщало, что в Европе есть неформальная договоренность не поставлять в Украину танки.

При этом в новый пакет военной помощи, который Украине предоставят больше, чем полсотни стран, войдет более 600 танков.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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