В минобороны РФ прокомментировали позавчерашний ракетный удар по Хмельницкой области. Там заявляют о якобы уничтожении "перевалочной базы" со снарядами к РСЗО HIMARS и гаубицам М777.

Об этом сообщается в Телеграм-канале российского минобороны.

Напомним, что ВСУ не подтверждали попадания. Но сообщали, что россияне били тремя ракетами "Калибр", все были нейтрализованы системой ПВО. При этом очевидцы засняли черный дым на месте удара.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.