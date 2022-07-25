За сутки в Донецкой области полиция зарегистрировала 26 военных преступлений РФ. Об этом говорится в сообщении Нацполиции.

Российские войска вчера обстреляли 16 населенных пунктов, ранили гражданских жителей.

Среди городов, по которым наносили удары, - Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Константиновка, Железное, Торецк, Николаевка. Также под обстрел попали пгт Курдюмовка, Петровка, Южное, села Галицыновка, Иванград, Лысовка, Новониколаевка, Павловка, Сухая Балка.

Удары наносились с помощью авиабомб, ракет, артиллерии, РСЗО "Ураган" и "Град".

Разрушены и повреждены 32 жилых дома, теплица, ангар и трактор, линии электропередач.

По факту ударов были открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Также в Нацполиции опубликовали фото последствий обстрелов в Донецкой области.

Донецкая область после обстрелов 24 июля. Фото Нацполиция

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.