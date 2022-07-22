В минобороны РФ подтвердили удар по школе Краматорска в Донецкой области. Об этом сообщают российские СМИ.

Там заявили, что удар совершался "высокоточным оружием". В результате якобы уничтожен "пункт временной дислокации националистического формирования "Черная сотня", развернутый в здании школы".

Также в РФ заявляют о трехсот убитых и более 40 уничтоженных единицах спецтехники.

Украинской стороной эта информация не подтверждается.

В ГСЧС сообщили, что извлекли из-под завалов школы тела троих человек. Поисковые работы продолжаются.

Кроме удара по школе, в Краматорске также ночью была повреждена многоэтажка и 85 частных домов.

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