Из-за обстрела Краматорска пострадали 10 человек, пять из них госпитализированы
В результате сегодняшнего обстрела Краматорска пострадали десять человек, пятеро из них госпитализировали.
Об этом сообщают в ГСЧС Донецкой области.
Спасатели добавили, что ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме, который возник в результате обстрелов.
Напомним, утром войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска.
Днем сегодня мэр Краматорска сообщил об обстреле центра города. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал о погибшем.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
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