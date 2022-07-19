В результате сегодняшнего обстрела Краматорска пострадали десять человек, пятеро из них госпитализировали.

Об этом сообщают в ГСЧС Донецкой области.

Спасатели добавили, что ликвидировали пожар в пятиэтажном жилом доме, который возник в результате обстрелов.

Напомним, утром войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска.

Днем сегодня мэр Краматорска сообщил об обстреле центра города. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал о погибшем.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.