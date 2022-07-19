Сегодня, 19 июля, войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска, обстреляли центр города. Об этом сообщил мэр Александр Гончаренко в своем Facebook.

Есть жертвы, на месте работают взрывотехники и спасатели.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщает, что в Краматорске в результате ракетного удара по центру города погиб мирный житель.

Он также публикует видео горящей пятиэтажки и тело человека, накрытого покрывалом.

Накануне мэр Краматорска сообщил об обстреле промпредприятия и рекомендовал горожанам покинуть город зимой.

Также "Страна" писала, что утром в понедельник россияне нанесли четыре удара по Краматорску и нанесли удар осколочно-фугасным зарядом.

Кроме того, Гончаренко рассказывал о самом мощном ударе по Краматорску 7 июля, когда вследствие обстрела были повреждены несколько многоэтажек в центре города, одна многоэтажка осталась без кровли - побит шифер. "В целом дома не очень разрушены, потому что ракета прилетела во двор между частным отелем и одним домом", - объяснил мэр города.

Тем временем война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.