Войска РФ нанесли ракетные удары по заводам Краматорска
Утром во вторник, 19 июля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области. Пострадали заводы.
Об этом заявил мэр города Александр Гончаренко на своей странице в Фейсбук.
"Ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность", - написал он.
Напомним, вчера мэр Краматорска сообщил об обстреле промпредприятия и рекомендовал горожанам покинуть город зимой.
Также мы писали, что ранее по центру Краматорска нанесли удар осколочно-фугасным зарядом.
Кроме того, Гончаренко рассказывал о самом мощном ударе по Краматорску.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
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