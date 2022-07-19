Утром во вторник, 19 июля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску Донецкой области. Пострадали заводы.

Об этом заявил мэр города Александр Гончаренко на своей странице в Фейсбук.

"Ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность", - написал он.

Напомним, вчера мэр Краматорска сообщил об обстреле промпредприятия и рекомендовал горожанам покинуть город зимой.

Также мы писали, что ранее по центру Краматорска нанесли удар осколочно-фугасным зарядом.

Кроме того, Гончаренко рассказывал о самом мощном ударе по Краматорску.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.