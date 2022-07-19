В результате ракетных ударов по Краматорску в Донецкой области один человек погиб, шестеро получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Телеграм-канале.

По его информации, россияне применили авиационную крылатую ракету Р-37.

Также Кириленко сообщил, что повреждены десять многоэтажек в центре города.

По данным спасателей, в результате сегодняшнего обстрела Краматорска пострадали десять человек, пятеро из них госпитализировали.

Ранее мы также писали, что ночью россияне выпустили семь крылатых ракет "Калибр" по Одесской области. Одну из них сбила украинская ПВО, шесть попали по мирному селу.

Напомним, война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.