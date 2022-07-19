Ночью россияне ударили по Одесской области шестью "Калибрами". Пострадали люди, разрушены дома. Фото
Ночью россияне выпустили семь крылатых ракет "Калибр" по Одесской области. Одну из них сбила украинская ПВО, шесть попали по мирному селу.
Об этом сообщило оперативное командование "Юг".
Ракеты были выпущены с акватории Черного моря. В результате прилета загорелись и разрушены три частных дома и два дворовых сооружения. Повреждения получили еще несколько частных домохозяйств, авто, школа и дом культуры.
Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Пожар на площади 300 квадратных метров спасателям удалось оперативно ликвидировать.
Напомним, вчера россияне вновь нанесли удар по Днестровскому мосту и военному объекту в Одесской области.
Также мы писали о том, что войска РФ рано утром в субботу обстреляли Одессу и Николаев.
Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.
Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.