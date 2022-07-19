Ночью россияне выпустили семь крылатых ракет "Калибр" по Одесской области. Одну из них сбила украинская ПВО, шесть попали по мирному селу.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг".

Ракеты были выпущены с акватории Черного моря. В результате прилета загорелись и разрушены три частных дома и два дворовых сооружения. Повреждения получили еще несколько частных домохозяйств, авто, школа и дом культуры.

Пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Пожар на площади 300 квадратных метров спасателям удалось оперативно ликвидировать.

Напомним, вчера россияне вновь нанесли удар по Днестровскому мосту и военному объекту в Одесской области.

Также мы писали о том, что войска РФ рано утром в субботу обстреляли Одессу и Николаев.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.