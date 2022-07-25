Россияне атакуют восточнее Северска и к югу от Бахмута. Карта боевых действий в Украине
Американский Институт изучения войны опубликовал в ночь на 25 июля свежие карты боевых действий в Украине. Сообщается, что войска РФ продолжают предпринимать попытки наступления на Донбассе.
Об этом говорится в отчете на сайте Института.
24 июля российские войска предприняли ограниченные наземные атаки северо-западнее Славянска, восточнее Северска и южнее Бахмута.
За последнюю неделю украинские удары повредили все три контролируемых Россией моста, ведущих в Херсон.
Российские войска предприняли ограниченные наземные атаки в Херсонской области.
"Украинские официальные лица все чаще признают украинские контрнаступательные операции в Херсонской области", - говорится в отчете.
Что касается российского руководства, то Кремль, по данным Института, сталкивается с растущим (хотя и очень ограниченным) внутренним инакомыслием со стороны этнических меньшинств, которые непропорционально несут бремя российской войны в Украине.
Также Кремль продолжает формировать региональные добровольческие батальоны и использует вербовочные кампании частных военных компаний для создания боевой мощи, утверждают в Институте.
Российские оккупационные "власти" продолжают устанавливать условия для "референдумов" и вербуют российских гражданских лиц для восстановительных работ.
Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.
Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.