Восстановлен мост через Днепр в оккупированной Новой Каховке, получивший накануне повреждения в результате удара ВСУ.

Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщила "заместитель главы военно-гражданской администрации" Екатерина Губарева.

"Специалисты отремонтировали мост в Новой Каховке, по которому ВСУ нанесли удар накануне", - сказала она агентству ТАСС.

Ранее мы сообщали об обстреле моста и о начале ремонтных работ на нем.

Также "Страна" писала, что в оккупированной Новой Каховке с утра 24 июля сообщали о прилетах. Оккупационные "власти" Херсонской области заявили, что под обстрел попали район Каховской ГЭС и мост через Ингулец в Дарьевке.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".