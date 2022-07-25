Россия выводит гаубицы 2С7 "Пион" из состава 94-го арсенала в Омске.

Об этом сообщил украинский журналист Роман Бочкала со ссылкой на анализ спутниковых снимков Google Earth.

В начале апреля на изображениях были 170 гаубиц такого типа, на снимках от 2 июня - 135, на снимках от 18 июля - уже 110.

2С7 – это советская 203-мм самоходная гаубица большой мощности, способная бить на расстояние до 47 километров.

Орудие предназначено для поражения укреплённых объектов противника в тылу и удара по ядерным пусковым установкам.

"Судя по всему, они отправляются в Украину", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что в Украину направляются еще шесть французских самоходных гаубиц Caesar.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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