Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о ситуации в зонах боевых действий по состоянию на 18:00 26 июля. ВСУ успешно отразили несколько попыток вражеского штурма.

Сводка опубликована в Фейсбуке.



На Волынском и Полесском направлениях продолжает действовать ограничение на посещение гражданским населением лесов в приграничных с Украиной районах Беларуси. Отмечается ведение воздушной разведки БПЛА оперативно-тактического уровня в приграничных районах Волынской области.

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры у Зноб-Новгородского, Хреновки, Сеньковки. Вел воздушную разведку возле Зноб-Новгородского.

На Харьковском направлении враг вел обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Борщевой Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпаново, Чугуева, Светличного и Слатино. Нанес авиаудары возле Залимана, Мосьпаново и Яворского. Силами разведывательной группы пытался раскрыть укрепление обороны наших войск у Чеполя. Оккупанты были обезврежены.

На Славянском направлении противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы Норцовки, Долины, Грушевахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов. Пытался продвинуться неподалеку от Богородичного, успеха не имел, отошел.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Выемки, Переездного и Белогоровки. Враг нанес авиаудар у Григоровки. Безуспешно пытался разведать позиции сил обороны в Верхнекаменском районе. Попытку противника улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки ВСУ успешно отбили и заставили врага бежать.

На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка. Цинично нанес авиаудары по Покровскому и Новолуганскому. Вражеские попытки штурмов Берестового, Соледара и Семигорья ВСУ успешно отразили. Идут бои со штурмовой группой в районе Покровского.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру у Веселого, Песок, Красногоровки, Новомихайловки, Павловки, Шевченко, Большой Новоселки, Новополья, Малиновки, Новоселовки, Новоандреевки, Малых Щербаков. Нанес авиаудар возле Малиновки. Также оккупанты вели штурмовые действия у Павловки и Благодатного. Получили отпор и с потерями отошли.

На Южнобугском направлении основные усилия противник продолжает сосредотачивать на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших подразделений. Враг активно ведет воздушную разведку БПЛА и производит обстрелы вдоль линии столкновения.

У противника фиксируется системная проблема с пополнением личным составом: РФ уже пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии, представителей отдаленных регионов и заключённых преступников.

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