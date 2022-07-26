За период военного положения в Украине было уволено 8 479 государственных служащих. Фактическое количество работающих госслужащих - 168 140 человек. Из них более 127 тысяч работают в штатном режиме, почти 14 тысяч - дистанционно, более 18 тысяч - находятся на простое и почти 7 тысяч в отпуске без сохранения заработной платы.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам государственной службы.

Количество государственных служащих, находящихся на территории оккупированной территории Украины, в пределах районов боевых действий или блокированных районов - 7 451 человек. Количество государственных служащих, проходящих службу в ВСУ - 3 568 человек.

Количество погибших государственных служащих - 53 человека.

Отмечается, что 6739 женщин выехали за границу, спасая детей от российской вооруженной агрессии.

Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого зама секретаря СНБО. Отметим, что сторонники Порошенко называли Демченко в числе причастных к "сливу" операции по "вагнеровцам" на территории Беларуси. Также в СМИ постоянно муссировалась версия о связях Демченко с Россией.

Впрочем, пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что увольнение первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко связано исключительно с состоянием его здоровья. Мол, он не может справляться с большой рабочей нагрузкой из-за состояния здоровья.

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.