Чиновничий аппарат хотят сократить. Фото: znavsi.info

В Кабинете министров обсуждают резкое сокращение количества министерств и центральных органов исполнительной власти и число чиновников.

Согласно материалам правительства под названием "План трансформации исполнительной власти", которые есть в распоряжении "Страны", в центральных аппаратах министерств должны остаться 2,7 тысячи сотрудников вместо 9,2 тысячи, а в территориальных органах – около 9 тысяч вместо 15 тысяч.

То есть сокращение должно коснуться более половины госслужащих: их останется 11,7 тысячи вместо 24,2 тысячи. 

При этом число министерств планируется сократить с 20 до 12. А все существующие инспекции объединить в одну.

Пока это решение ещё не утверждено и обсуждается на уровне проекта.

План трансформации исполнительной власти, с.1План трансформации исполнительной власти, с.2План трансформации исполнительной власти, с.3План трансформации исполнительной власти, с.4План трансформации исполнительной власти, с.5План трансформации исполнительной власти, с.6План трансформации исполнительной власти, с.7

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости снизить предельную численность госслужащих центральных органов исполнительной власти и их представительств в регионах примерно на 10%.

Ранее "Страна" сообщала, что во втором квартале 2022 года правительство ожидало существенное недовыполнение госбюджета, в связи с чем во власти допускали возможность временного сокращения отдельных социальных расходов

 

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