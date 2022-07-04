В Кабинете министров обсуждают резкое сокращение количества министерств и центральных органов исполнительной власти и число чиновников.

Согласно материалам правительства под названием "План трансформации исполнительной власти", которые есть в распоряжении "Страны", в центральных аппаратах министерств должны остаться 2,7 тысячи сотрудников вместо 9,2 тысячи, а в территориальных органах – около 9 тысяч вместо 15 тысяч.

То есть сокращение должно коснуться более половины госслужащих: их останется 11,7 тысячи вместо 24,2 тысячи.

При этом число министерств планируется сократить с 20 до 12. А все существующие инспекции объединить в одну.

Пока это решение ещё не утверждено и обсуждается на уровне проекта.

11 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости снизить предельную численность госслужащих центральных органов исполнительной власти и их представительств в регионах примерно на 10%.

Ранее "Страна" сообщала, что во втором квартале 2022 года правительство ожидало существенное недовыполнение госбюджета, в связи с чем во власти допускали возможность временного сокращения отдельных социальных расходов.