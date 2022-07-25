Увольнение первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко связано исключительно с состоянием его здоровья.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Война мобилизировала не только нашу армию, но и всех нас все государственные органы. Мы сейчас все работаем на грани наших возможностей. Большая физическая и моральная нагрузка. К сожалению, состояние здоровья господина Демченко не позволяет ему сейчас работать с такой нагрузкой", - сказал Никифоров.

Он говорит, что никаких профессиональных претензий к Демченко нет.

"Что касается всего остального, то господин Демченко всю свою профессиональную и диплматическую карьеру служил верой и правдой Украине. Какие-либо упоминания о каких либо слухах и сплетнях, безосновательные обвинения здесь неуместны", - добавил пресс-секретарь Зеленского.

Отметим, что сегодня двум министрам времен Януковича объявили подозрения из-за "Харьковских соглашений". А Демченко в 2010 году в должности экс-замминистра иностранных дел занимался "Харьковскими соглашениями". Поэтому СМИ связали эти два события.