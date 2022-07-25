Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко.

Документ опубликован на сайте президента.

Руслан Демченко имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Работал первым заместителем министра иностранных дел Украины, послом Украины в Сербии и Черногории, генеральным консулом Украины в Стамбуле.

Учился в институте им. Андропова КГБ СССР (сейчас Краснознаменная Академия внешней разведки РФ).

Во времена президентства Виктора Януковича он был заместителем министра иностранных дел. Именно его называют одним из авторов "Харьковских соглашений".

Также был советником президента Петра Порошенко, присутствовал с ним в Минске на подписании Минских соглашений.

Сторонники Порошенко называли Демченко в числе причастных к "сливу" операции по "вагнеровцам" на территории Беларуси.

Также в СМИ постоянно массировалась версия о связях Демченко с Россией.

На должность первого заместителя секретаря СНБО был назначен 16 июня 2020 года.

Ранее начальник Демченко, секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новые увольнения вслед за Иваном Бакановым и Ириной Венедиктовой.

На этой неделе Рада должна назначить новых генпрокурора и главу СБУ. Возможны и другие кадровые перестановки.

Собеседники "Страны" в Раде называют возможными кандидатами нынешнего и.о. генпрокурора Алексея Симоненко и главу комитета Рады по правовой политике Андрея Костина.

На место и.о. главы СБУ сейчас назначен Василий Малюк, который присутствовал при задержании по обвинению в госизмене экс-главы СБУ Крыма Олега Кулинича, имеет прямую коммуникацию с главой Офиса президента Андреем Ермаком и непосредственно участвует в задержании членов организованных преступных группировок.