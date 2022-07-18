Верховная Рада уволила с должности министра социальной политики Украины Марину Лазебную, которая несколько дней назад сама написала заявление.

"За" проголосовали 277 депутатов, пишет Ярослав Железняк.

Вместо Лазебной уже вскоре будет назначена Оксана Жолнович.

Как сообщил "Стране" экс-спикер ВР Дмитрий Разумков, это произойдет на следующем пленарном заседании Верховной Рады, то есть завтра.

Жолнович сейчас является руководителем Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса Президента Украины.

Также она практикующий адвокат в сфере трудового, гражданского, семейного и административного права, а также член и основатель ряда общественных организаций и политической партии "Сила Людей".

Железняк отмечает, что из начального состава правительства, утвержденного в 2020 году, осталось только 6 министров из 22.

Напомним, что Марина Лазебная сама подала в отставку несколько дней назад.

Во время своего назначения она считалась человеком, близким к Ринату Ахметову, который недавно решил распустить свой медиахолдинг, чтобы перестать попадать под критерии олигарха.

После этого в Минюсте заявили, что Ахметов вышел из-под критерия олигарха.

При том что накануне сложил полномочия его партнер по бизнесу Вадим Новинский, что, по мнению министра юстиции Малюсько, также могло быть сделано, чтобы Ахметов не попадал в реестр олигархов.